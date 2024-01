Credit-Enhanced Corts Aon Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Aon":

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Credit-enhanced Corts For Aon Capital von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Credit-enhanced Corts For Aon Capital wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz hervorbrachte, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher für Credit-enhanced Corts For Aon Capital in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 70,89 Punkten, was darauf hindeutet, dass Credit-enhanced Corts For Aon Capital überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch -verkaufte Werte, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Credit-enhanced Corts For Aon Capital-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Anhand des gleitenden Durchschnittskurses ergibt sich für Credit-enhanced Corts For Aon Capital derzeit eine "Neutral"-Einstufung. Der GD200 des Wertes verläuft bei 27,01 USD, während der Kurs der Aktie (26,3 USD) um -2,63 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 von 26,86 USD führt zu einer Abweichung von -2,08 Prozent, was ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Credit-enhanced Corts For Aon Capital.