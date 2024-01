Credit Agricole-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird.

Im Fall von Credit Agricole wird der RSI für den Zeitraum von 7 Tagen und für den Zeitraum von 25 Tagen bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 47,5 Punkten, was darauf hinweist, dass die Credit Agricole-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Credit Agricole auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat Credit Agricole ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,16, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Durchschnittsbranche "Handelsbanken" liegt das KGV auf ähnlichem Niveau. Daher erhält die Aktie basierend auf fundamentalen Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Was die Dividendenrendite betrifft, so hat Credit Agricole mit 6,05 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Credit Agricole mit 57,57 Prozent deutlich über der Branche "Handelsbanken", die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält Credit Agricole gemäß der Analyse ein "Neutral"-Rating basierend auf fundamentalen Kriterien und ein "Gut"-Rating in den anderen Kategorien.