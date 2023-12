Credit Agricole Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Agricole":

Der französische Finanzdienstleister Credit Agricole wird derzeit neutral bewertet, sowohl in fundamentalen als auch in technischen Analysekriterien. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 10,16, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die 200-Tage-Linie der Credit Agricole verläuft aktuell bei 11,32 EUR, was als positiv bewertet wird, da der Aktienkurs selbst bei 12,852 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +13,53 Prozent aufgebaut hat. Die Dividendenrendite der Credit Agricole liegt bei 6,05 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt und positiv bewertet wird. In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wird die Aktivität rund um Credit Agricole als mittelmäßig bewertet, und es gibt kaum Änderungen in der Stimmungsänderung. Daher wird auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als neutral eingestuft.