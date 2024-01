Credit Agricole Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Credit Agricole. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 23,32 Punkte, was darauf hinweist, dass Credit Agricole derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 18,87, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Credit Agricole beträgt 6,05 Prozent, was 1,65 Prozent über dem Mittelwert (4,4) für diese Aktie liegt. Daher bekommt Credit Agricole für diese Dividendenpolitik eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Bezüglich der fundamentalen Kriterien weist Credit Agricole ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,16 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zu Credit Agricole veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.