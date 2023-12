Credit Agricole Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Agricole":

In den letzten Wochen gab es keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Credit Agricole in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Im Vergleich zu normalen Zeiten wurde über Credit Agricole etwas mehr oder weniger diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Credit Agricole liegt bei 10,16, was auf den ersten Blick günstig erscheint. Im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsbranche ist dies ein ähnlicher Wert. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Credit Agricole derzeit bei 11,27 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 12,896 EUR gehandelt wurde, was einen Abstand von +14,43 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 11,76 EUR und einer Differenz von +9,66 Prozent im "Gut"-Bereich. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Credit Agricole bei 57,57 Prozent, was mehr als 58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent. Auch hier liegt Credit Agricole mit 57,57 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.