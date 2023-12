Credit Agricole Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Agricole":

Die Anlegerstimmung für Credit Agricole ist laut einer Analyse von Social Media Diskussionen in den letzten Tagen im Allgemeinen positiv. Insgesamt gab es in den Diskussionen an 11 Tagen vor allem positive Themen, während an drei Tagen eine neutrale Einstellung der Anleger zu beobachten war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Credit Agricole daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie der Credit Agricole als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 1,93, was eine "Gut"-Empfehlung bedeutet, und der RSI25 liegt bei 20,7, was ebenfalls eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Credit Agricole beträgt 10, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" auf ähnlichem Niveau liegt. Daher wird die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Credit Agricole-Aktie in den letzten 12 Monaten 57,57 Prozent beträgt, was deutlich über dem Durchschnitt von 0 Prozent in der "Handelsbanken"-Branche liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.