Credit Acceptance Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Credit Acceptance-Aktie wird in verschiedenen Kategorien bewertet, um Anlegern einen Einblick in die Performance des Unternehmens zu geben. Die Dividendenrendite von 0 Prozent liegt aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 5,72 Prozent in der Verbraucherfinanzierung. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Credit Acceptance-Aktie zeigt Werte von 33 bzw. 42,37, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf den RSI.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Credit Acceptance-Aktie liegt bei 26,33, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 61 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf fundamentalen Kriterien basierend als "günstig" bezeichnet werden kann.

Analysten bewerten die Credit Acceptance-Aktie langfristig als "Neutral", mit insgesamt 0 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 401 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von -29,2 Prozent erzielen könnte. Daher wird die gesamte Analysteneinschätzung als "Neutral" bewertet.

