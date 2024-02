Credit Acceptance Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Dividendenrendite der Credit Acceptance-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 5,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende des Unternehmens in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Credit Acceptance-Aktie abgegeben. Davon wurden 0 Bewertungen als "Gut" eingestuft, 1 als "Neutral" und 1 als "Schlecht", was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 401 USD, was einem Abwärtspotential von -26,94 Prozent entspricht. Somit lautet die Empfehlung für die Aktie "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Credit Acceptance-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 488,17 USD lag und der aktuelle Kurs bei 548,83 USD liegt, was einer Abweichung von +12,43 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 534,96 USD, was einer Abweichung von +2,59 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Credit Acceptance-Aktie zeigt einen Wert von 53 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis zeigt mit einem Wert von 42,6 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Credit Acceptance.