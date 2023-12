Credicorp im Check!

Der Aktienkurs von Credicorp hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Finanzsektor-Aktien eine Rendite von -10,68 Prozent verzeichnet, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Handelsbanken", die eine mittlere Rendite von -4,45 Prozent aufweist, liegt Credicorp mit 6,23 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben die Credicorp-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen "Gut"-Einschätzung führt. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Credicorp. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 161,2 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 23,72 Prozent darstellt. Basierend auf dieser Bewertung durch Analysten ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie von Credicorp.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 130,29 USD der Credicorp-Aktie mit -4 Prozent Abstand vom GD200 (135,72 USD) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 125,37 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt gemischte Meinungen zu Credicorp. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Bewertungen abgegeben, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Dies sind die aktuellen Einschätzungen und Bewertungen für die Aktie von Credicorp.