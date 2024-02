Credicorp Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Finanzdienstleister Credicorp wird derzeit als unterbewertet eingestuft. Dies zeigt sich vor allem in einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,89, das deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 18,83 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Auch Analysten schätzen die langfristigen Aussichten der Credicorp-Aktie positiv ein. Von insgesamt 18 Analystenurteilen wurden 1 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 161,2 USD, was einer Erwartung von -4,21 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Credicorp. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale. Der aktuelle Kurs von 168,29 USD liegt mit einer Entfernung von +19,69 Prozent vom GD200 über dem Durchschnitt der letzten 200 Tage, was als "Gut"-Signal gewertet wird. Ebenso liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, mit einem Kurs von 149,99 USD um +12,2 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Zusammenfassend wird die Credicorp-Aktie auf Grundlage fundamentaler und technischer Kriterien als "Gut" bewertet.