Credicorp Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Credicorp liegt der RSI bei 40,87, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein RSI25-Wert von 30,41, der ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Credicorp gesprochen. Dies führte zu einer "Gut"-Einschätzung aufgrund des positiven Stimmungsbildes.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten einmal eine "Gut"- und kein "Schlecht"-Rating für Credicorp vergeben. Langfristig erhält der Titel damit eine "Gut"-Bewertung von institutioneller Seite. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten Analysten eine Entwicklung von 5,97 Prozent und ein mittleres Kursziel von 161,2 USD, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich hat Credicorp in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,68 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -11,7 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche führt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite 21,66 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.