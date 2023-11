Credicorp Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Aktienkurs von Credicorp hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -11,46 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich dazu liegt die mittlere Rendite der "Handelsbanken"-Branche bei -6,15 Prozent, was Credicorp um 5,31 Prozent unterbietet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt bei 135,85 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 125,93 USD deutlich darunter liegt (-7,3 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 126,01 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 126,01 USD liegt (-0,06 Prozent). Daher erhält Credicorp in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Credicorp auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Credicorp-Aktie liegt bei 58 für die letzten 7 Tage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da er bei 49,55 liegt. Insgesamt erhält Credicorp damit ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Credicorp insgesamt 2 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 161,2 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 28,01 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Prognose erhält Credicorp eine "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt erhält Credicorp somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Analyse der Analysteneinschätzungen.