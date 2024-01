Credicorp Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

In den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung der Stimmungslage für die Aktie von Credicorp in den letzten vier Wochen. Deshalb wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich verändert. Insgesamt erhält Credicorp daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie von Credicorp in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,68 Prozent erzielt. Andere Aktien in der "Handelsbanken"-Branche sind im Durchschnitt um 1,72 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Credicorp in diesem Vergleich eine Underperformance von -12,4 Prozent aufweist. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 11,07 Prozent, und Credicorp hat mit einer Unterperformance von 21,75 Prozent auch hier schlechter abgeschnitten. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Credicorp liegt bei 74,57, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, zeigt jedoch einen Wert von 28,89, was auf eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Dividendenrendite der Aktie von Credicorp liegt bei 5,41 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken zu einem geringeren Ertrag von 133,24 Prozentpunkten führt. Die niedrigeren Dividenden des Unternehmens führen zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".