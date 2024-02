Credicorp Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild zu Credicorp, so die Analyse von Sentiment und Buzz. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in letzter Zeit vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Credicorp daher ein "Gut"-Rating in dieser Hinsicht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 140,28 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 170,21 USD deutlich darüber liegt (eine Abweichung von +21,34 Prozent). Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 148,28 USD über dem letzten Schlusskurs (+14,79 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Credicorp auf Basis trendfolgender Indikatoren also mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Credicorp niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Mit einer Differenz von 134,32 Prozentpunkten (4,53 % gegenüber 138,85 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten alle Bewertungen "Gut" waren. Das durchschnittliche Kursziel von 161,2 USD ergibt ein Abwärtspotential von -5,29 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt wird Credicorp somit für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" eingestuft.