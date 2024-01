Credicorp Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Aktie von Credicorp wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 7,61 insgesamt 51 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 15,6 beträgt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Credicorp hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die Credicorp-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet, da es in den letzten zwölf Monaten 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen gab. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 10,54 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Credicorp eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Credicorp eine Rendite von 5,41 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag bedeutet. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.