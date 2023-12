Credicorp Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung der Aktie von Credicorp. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zur Handelsbanken-Branche verzeichnete Credicorp in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,68 Prozent, was einer Underperformance von -7,02 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im Finanzsektor lag die Rendite von Credicorp 16,12 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Credicorp beträgt derzeit 5,41 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,48 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Analyse der Social Media-Diskussion zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Credicorp eingestellt sind. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Einschätzung für Credicorp basierend auf verschiedenen Kriterien wie Kommunikationsanalyse, Branchenvergleich und Anlegerstimmung.