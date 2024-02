Credicorp Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Credicorp ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Credicorp-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 17,25, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 30,11, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Credicorp aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Credicorp als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 161,2 USD. Daraus ergibt sich eine Erwartung in Höhe von -4,21 Prozent, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Credicorp bei 8,89, was unter dem Branchendurchschnitt (53 Prozent) liegt. Die Branche "Handelsbanken" weist einen Wert von 18,83 auf. Die Aktie ist damit aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.