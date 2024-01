Creative Realities Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Creative Realities-Aktie wird derzeit durch verschiedene Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,33 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 2,71 USD, was einen Unterschied von +16,31 Prozent bedeutet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,04 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+32,84 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die Creative Realities-Aktie laut dieser Betrachtung ein "Gut"-Rating.

Anleger können auch weiche Faktoren wie die Stimmung berücksichtigen. Analysten haben die Kommentare auf sozialen Plattformen zu Creative Realities untersucht und festgestellt, dass die Stimmung neutral war. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Creative Realities-Aktie zeigt ebenfalls neutrale Werte. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 35, während der RSI auf 25-Tage-Basis 31,66 beträgt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung nach RSI-Bewertung.

Auch die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt eine neutrale Bewertung für die Aktie. Die Stimmung rund um Creative Realities hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, und es wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating.