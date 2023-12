Creative Realities Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Creative Realities wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 25,49 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt und insgesamt zu einem "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird festgestellt, dass die Stimmung für Creative Realities in den letzten Wochen deutlich getrübt war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,31 USD, während der Aktienkurs bei 2,2 USD um -4,76 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 1,85 USD, was einer Abweichung von +18,92 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Gut".

In Bezug auf die Anlegerstimmung in sozialen Netzwerken wurde in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage festgestellt. In den letzten ein, zwei Tagen gab es jedoch verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Creative Realities, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und insgesamt zu einer "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt.