Creative Realities Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI der Creative Realities liegt bei 35,29, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Creative Realities zeigt, dass vor allem und überwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen hat sich der Markt weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Creative Realities beschäftigt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf trendfolgende Indikatoren wird der gleitende Durchschnitt für die Creative Realities-Aktie betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,31 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,98 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,83 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Creative Realities in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Creative Realities in allen Kategorien mit einem "Neutral"-Rating bewertet.