Creative Realities Aktie: Bestätigung für den Knaller!

In den letzten zwei Wochen wurde Creative Realities von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat zahlreiche Kommentare und Meinungsäußerungen ausgewertet, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden auch in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf dieser Analyse sind wir der Meinung, dass die Stimmung der Anleger auf einem guten Niveau ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 2,53 USD für die Creative Realities-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,4 USD, was einem Unterschied von +34,39 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 3,18 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+6,92 Prozent Abweichung). Somit erhält die Creative Realities-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die einfache Charttechnik daher ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, da der RSI für die Creative Realities bei 88,42 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert Creative Realities interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für Creative Realities.