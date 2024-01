Creative Realities Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken überwiegend positiv, wie die Diskussionen zeigen. Positive Themen dominierten an sechs Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigten sich die Anleger auch verstärkt positiv über das Unternehmen Creative Realities. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Dies führt zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Für die Bewertung der Kursdynamik greift man oft auf den Relative Strength Index (RSI) zurück. Der RSI beträgt für einen Zeitraum von 7 Tagen 26 und für 25 Tage 33,33. Dadurch ergibt sich eine Einstufung als "Gut" und "Neutral" entsprechend. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +17,02 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei +29,11 Prozent Abweichung und führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Creative Realities in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Ebenso wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse an dieser Aktie hinweist. Auch dafür erhält Creative Realities eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.