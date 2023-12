Creative Medical Technology Holdings Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Diskussionen rund um Creative Medical auf den sozialen Medien geben Einblicke in die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger. In den letzten zwei Wochen haben sich negative Meinungen zu dem Unternehmen gehäuft, während neutrale Themen überwogen. Aufgrund dessen stuft unsere Redaktion die Aktie als "Neutral" ein.

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie der Creative Medical derzeit bei 5,19 USD. Der Abstand zum Aktienkurs von 4,605 USD beträgt -11,27 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 4,53 USD, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Creative Medical zeigen eine mittlere Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Creative Medical liegt auf 7- und 25-Tage-Basis bei 36,92 bzw. 42,67 Punkten. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral" für beide Zeiträume.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Creative Medical basierend auf den Anlegerdiskussionen, der technischen Analyse und dem Sentiment.