Creative Medical Technology Holdings Aktie: Keine Panik!

Die Anleger-Stimmung bei Creative Medical ist derzeit neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen zwei Wochen hervorgeht. Positiv ist zu vermerken, dass in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer neutrale Einschätzung führt.

Die technische Analyse der Creative Medical-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 5,15 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4.7299 USD, was einem Rückgang von 8,16 Prozent entspricht und somit eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 4,49 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 50,01, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 37 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich in den sozialen Medien eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Creative Medical in den letzten vier Wochen. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen. Insgesamt wird die Aktie daher negativ bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung und der Charttechnik, während das Sentiment und der Buzz negativ bewertet werden.