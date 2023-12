Creative Medical Technology Holdings Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

In den letzten zwei Wochen wurde die Creative Medical-Aktie in sozialen Medien von privaten Nutzern als eher neutral bewertet. Unsere Redaktion hat verschiedene Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf neutraler Ebene liegt.

Die technische Analyse der Creative Medical-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 5,15 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,61 USD, was einem Unterschied von -10,49 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,49 USD, was einem ähnlichen Niveau wie der letzte Schlusskurs entspricht, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Creative Medical ist in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Creative Medical-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Neutral"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.