Creative Medical Technology Holdings Aktie: Einfach unglaublich

Die technische Analyse der Creative Medical-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5,15 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 4,7899 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -6,99 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 4,49 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +6,68 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Creative Medical-Aktie liegt bei 20, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 41,39, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Creative Medical.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Creative Medical zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Creative Medical wird anhand der Aktivität und der Stimmungsänderung der Investoren und Nutzer im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmung rund um die Aktie von Creative Medical daher die Note "Schlecht" vergeben.