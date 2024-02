Creative Media & Community Trustration Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der gleitende Durchschnittskurs der Creative Media & Community Trust Corp liegt derzeit bei 4,23 USD, während der Aktienkurs selbst bei 3,35 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs von -20,8 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs für die letzten 50 Tage bei 3,61 USD, was einer Distanz von -7,2 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Creative Media & Community Trust Corp ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass überwiegend negative Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und der öffentlichen Wahrnehmung gab es in den letzten Wochen eine positive Veränderung. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien tendenziell positiver über das Unternehmen sprechen. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet, während die Stärke der Diskussion als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Creative Media & Community Trust Corp in diesem Bereich daher ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Creative Media & Community Trust Corp-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (67) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (62,2) deuten auf eine neutrale Positionierung hin. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs daher ein "Neutral"-Rating für Creative Media & Community Trust Corp.