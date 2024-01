Creative Media & Community Trustration Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Aktien von Creative Media & Community Trust Corp wurden in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum analysiert. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuell deutlichen Abwärtstrend. Der Wert beträgt 4,33 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,72 USD liegt, was einem Unterschied von -14,09 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen, ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Creative Media & Community Trust Corp zeigt ein Niveau von 68 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, basierend auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien ergibt, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv eingestellt waren und auch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt zu einer "Gut"-Einstufung.