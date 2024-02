Creative Media & Community Trustration Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein technischer Indikator, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Für die Creative Media & Community Trust Corp wurde der 7-Tage-RSI auf 54,35 Punkte und der 25-Tage-RSI auf 63,01 Punkte festgestellt, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von langfristigen Stimmungsbildern unter Investoren und Nutzern im Internet. Für Creative Media & Community Trust Corp wurde eine starke Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl und Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Creative Media & Community Trust Corp von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) und dem gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Creative Media & Community Trust Corp.