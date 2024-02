Creative China Holdings Aktie: Der absolute Knall!

Die Anleger-Stimmung in Bezug auf Creative China wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher lässt die Anleger-Stimmung die Einstufung "Neutral" zu. Dies spiegelt sich auch in der Gesamteinstufung der Anlegerstimmung wider.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einstufung für die Aktie von Creative China. Der RSI7 beträgt 78,79, was eine "Schlecht"-Empfehlung und der RSI25 liegt bei 49,62, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Index.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung gegeben wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie von Creative China. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine Abweichung des Aktienkurses hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.