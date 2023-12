Creative China Holdings Aktie: Was soll die Aufregung?

Die technische Analyse der Creative China-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,58 HKD verläuft. Der Aktienkurs liegt somit 10,34 Prozent unter diesem Wert und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein Abstand von -18,75 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. In Bezug auf Creative China wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien gegenüber Creative China war in den letzten Tagen neutral, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Creative China eine "Neutral"-Einschätzung für die Anleger.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Creative China-Aktie wird ein RSI von 100 für die letzten 7 Tage angegeben, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch weniger volatil und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Creative China.