Creative China Holdings Aktie: Lieber beobachten als handeln

In den vergangenen Tagen zeigte sich eine neutrale Stimmungslage in den sozialen Netzwerken unter den Anlegern. Weder positive noch negative Themen wurden diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie von Creative China führte. Auch in den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Creative China ergab einen Wert von 35, was auf eine neutrale Bewertung schließen lässt. Auch der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis führte zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Creative China.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,59 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,65 HKD liegt, was einer positiven Differenz von +10,17 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine neutrale Bewertung aufgrund einer geringen Differenz von +3,17 Prozent.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Stimmungslage und die technische Analyse auf eine neutrale Bewertung der Aktie von Creative China hinweisen.