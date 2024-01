Creative China Holdings Aktie: Grund zur Freude?

Die Aktie von Creative China wird aufgrund verschiedener Faktoren neutral bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in den vergangenen Monaten unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich also ein neutraler Wert für Creative China.

In der technischen Analyse ergibt sich ebenfalls eine negative Einschätzung. Der Aktienkurs liegt mit 0,54 HKD unter der 200-Tage-Linie von 0,59 HKD, was als schlechtes Signal interpretiert wird. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein negatives Signal, da der Kurs um 15,63 Prozent unter diesem Wert liegt. Insgesamt wird die Aktie also technisch gesehen als schlecht bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls neutrale Signale, da der Wert von 58,06 darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch eine Betrachtung über 25 Tage ergibt eine neutrale Einschätzung mit einem Wert von 68. Insgesamt wird die RSI also als neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für Creative China. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Somit erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine neutrale Bewertung.