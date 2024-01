Creative China Holdings Aktie: Da kann man nur noch staunen

Bei Creative China gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz. Das bedeutet, dass keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen in den sozialen Medien zu beobachten waren, die das Stimmungsbild beeinflusst hätten. Daher wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Creative China daher in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Creative China-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,6 HKD liegt. Dieser Wert ist vergleichbar mit dem aktuellen Schlusskurs und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 0,64 HKD, wobei der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Zusammenfassend wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Creative China liegt bei 47,06, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,14, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher auch hier ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden, weshalb auch die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass sowohl das Sentiment und der Buzz, die technische Analyse, der Relative Strength Index und die Anleger-Stimmung zu einer einheitlichen "Neutral"-Einstufung für Creative China führen.