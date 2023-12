Creative Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Die technische Analyse der Aktie von Creative -Singapore zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 1,35 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,42 SGD liegt damit deutlich darüber, was einer Differenz von +5,19 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert bei 1,45 SGD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-2,07 Prozent) liegt. In diesem Fall ergibt sich eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" erzielt Creative -Singapore eine Rendite von 0,69 Prozent, was mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt die Rendite von Creative -Singapore mit 15,2 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Creative -Singapore weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (59,09 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (54,26) führen zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes oder der Anzahl der Beiträge. Daher wird auch in diesem Punkt eine neutrale Bewertung vergeben.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Creative -Singapore daher insgesamt ein "Neutral"-Rating in der Analyse.