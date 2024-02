Creative Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Straumann":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für die Marktbewegungen von Aktien und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder unterverkauft ist. Für die Creative -Singapore-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 52, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 59,32 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für Creative -Singapore auf Basis des RSI.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf die Aktie in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Themen wurden diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Fundamental betrachtet weist die Creative -Singapore-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,31 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer günstigen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt schlecht abschneidet. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich unter den Durchschnittswerten, was zu einer schlechten Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Creative -Singapore-Aktie auf Basis verschiedener Analysen.

