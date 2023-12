Creative Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Aktienkurs von Creative -Singapore verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,69 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt Creative -Singapore damit 15,06 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -14,5 Prozent, wobei Creative -Singapore aktuell 15,2 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daraus ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Creative -Singapore-Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Creative -Singapore-Aktie liegt bei 65, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie daher nach RSI-Bewertung als "Neutral" eingestuft.