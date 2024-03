Creative Aktie: So kann man sich irren!

Bei einer Dividende von 0 % ist Creative -Singapore im Vergleich zum Branchendurchschnitt Computer & Peripheriegeräte (5,61 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 5,61 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten. Technisch gesehen ist die Creative -Singapore derzeit auch nicht gut positioniert. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt, dass der GD200 des Wertes in Höhe von 1,35 SGD liegt, während der Kurs der Aktie (1,23 SGD) um -8,89 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,3 SGD, was einer Abweichung von -5,38 Prozent vom Aktienkurs selbst entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Creative -Singapore mit einer Rendite von -16 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Die "Computer & Peripheriegeräte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -11,09 Prozent. Auch hier liegt Creative -Singapore mit 4,91 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich für Creative -Singapore in den vergangenen Wochen jedoch kaum etwas verändert. Die Aktie wird daher insgesamt mit einem "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Insgesamt bekommt die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Creative-Analyse vom 23.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Creative jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Creative-Analyse.

Creative: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...