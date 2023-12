Creative Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Creative -Singapore ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen haben in den letzten ein bis zwei Tagen im Mittelpunkt gestanden, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Creative -Singapore-Aktie derzeit bei 1,36 SGD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1,42 SGD, was einem Abstand von +4,41 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,48 SGD, was einer Differenz von -4,05 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal liefert. Die Rate der Stimmungsänderung der Anleger zeigt keine bedeutende Tendenz im letzten Monat und auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Im Branchenvergleich hat die Aktie von Creative -Singapore im letzten Jahr eine Rendite von 0,69 Prozent erzielt, was 14,98 Prozent über dem Durchschnitt anderer Unternehmen aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -14,19 Prozent, und Creative -Singapore liegt aktuell 14,89 Prozent über diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Creative-Analyse vom 18.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Creative jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Creative-Analyse.

Creative: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...