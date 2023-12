Creative Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Aktienkurs von Creative -Singapore hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,69 Prozent erzielt, was 14,98 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zu Wertpapieren aus der gleichen Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt die Rendite sogar um 14,89 Prozent darüber. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Gut" eingestuft, da der Kurs der Aktie aktuell um +7,35 Prozent über dem GD200 von 1,36 SGD liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 1,47 SGD, was einer Abweichung von -0,68 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 42,11 und signalisiert, dass die Creative -Singapore weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25 mit einem Wert von 52 stuft die Aktie als "Neutral" ein. Insgesamt wird die RSI daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz-Ansatz zeigt sich, dass die Aktivität in Beiträgen und Diskussionen rund um die Aktie mittel ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Creative -Singapore ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit wird die Aktie von Creative -Singapore bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes insgesamt als "Neutral" eingestuft.