Creatd Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "CRA International":

Die Stimmung der Anleger rund um die Creatd-Aktie ist hauptsächlich positiv, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden an fünf Tagen vor allem positive Themen diskutiert, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen zu beobachten. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) für Creatd zeigt eine Ausprägung von 31,09, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 30,07, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Creatd von 6 USD eine Entfernung von -50,9 Prozent vom GD200 (12,22 USD) auf, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50, der den mittleren Kursverlauf aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 3,49 USD, was auf ein "Gut"-Signal hindeutet. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs der Creatd-Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und der Buzz rund um Creatd haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge festgestellt. Aus diesem Grund wird Creatd in beiden Kategorien mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend wird Creatd für diese Stufe daher insgesamt mit "Neutral" bewertet.