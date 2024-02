Creatd Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "CRA International":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Creatd wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 21,55 Punkten, was darauf hinweist, dass die Creatd-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 36,27, was bedeutet, dass Creatd weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Creatd eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Creatd-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,94 USD. Der letzte Schlusskurs von 5,5 USD weicht somit um -60,55 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt dieser bei 3,3 USD, was bedeutet dass der letzte Schlusskurs um +66,67 Prozent darüber liegt. Deshalb erhält die Aktie in dieser kurzfristigeren Analyse eine "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend erhält Creatd daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Creatd eingestellt waren, mit acht positiven und zwei negativen Tagen. Trotzdem waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Creatd in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war im Vergleich zum Normalzustand unwesentlich verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Creatd daher von der Redaktion mit einem "Neutral"-Rating bewertet.