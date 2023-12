Creatd Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "CRA International":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Creatd wird derzeit positiv bewertet, wie aus der Analyse der Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Trotzdem wurde in den letzten Tagen weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Creatd derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hindeutet und zu einer negativen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Creatd-Aktie als negativ bewertet, da er sich mit -80,4 Prozent weit unter dem GD200 (0,05 USD) befindet. Der GD50 zeigt hingegen einen neutralen Kurs an, da der Abstand -2 Prozent beträgt.

Zusammenfassend wird die Aktie von Creatd aufgrund des Anleger-Sentiments, des RSI, der Stimmung und Buzz in den sozialen Medien und der technischen Analyse insgesamt als neutral bis negativ bewertet.