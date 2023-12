Creatd Aktie: Chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "CRA International":

Die Creatd-Aktie hat sich in den letzten Tagen bei einem gleitenden Durchschnittskurs von 0,05 USD stabilisiert, während der aktuelle Kurs bei 0,008 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -84 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,01 USD, was einem Abstand von -20 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Kommentare und Beiträge der Anleger waren größtenteils neutral, was die Einschätzung der positiven Stimmung bestätigt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Creatd eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung im langfristigen Zeitraum, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Creatd derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 66,67 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 59,09 Punkten führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Creatd, mit "Schlecht" für das Sentiment und den Buzz, "Gut" für die Anlegerstimmung und "Neutral" für den RSI.