Creaspac AB Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die technische Analyse der Creaspac-Aktie ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 96,41 SEK liegt. Dies zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 98 SEK nur um 1,65 Prozent darüber liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 97,76 SEK, was einer Nähe von 0,25 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Daraus ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Creaspac-Aktie zeigt auf der 7-Tage-Basis einen Wert von 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 59,09 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergab, dass die Diskussionsintensität langfristig als mittelmäßig aktiv eingestuft wird, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Die Anlegerstimmung wurde auch auf sozialen Plattformen untersucht, wobei festgestellt wurde, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um Creaspac in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer guten Einstufung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse und der Betrachtung des Anlegerverhaltens eine neutrale bis positive Einschätzung für die Creaspac-Aktie.