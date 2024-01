Creaspac AB Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Stimmung der Marktteilnehmer in Bezug auf Creaspac war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Creaspac daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Creaspac-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 und 25 Tagen überverkauft war. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 22, während der RSI der letzten 25 Tage bei 29,27 liegt. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus RSI-Sicht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Creaspac-Aktie derzeit +1,66 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt sie jedoch +2,54 Prozent entfernt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für beide Zeiträume führt.