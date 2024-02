Creaspac AB Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Die RSI-Werte auf 7- und 25-Tage-Basis für Creaspac zeigen, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 60 Punkten und der RSI25 bei 59,09. Insgesamt erhält Creaspac damit eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die Diskussionen rund um Creaspac in sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel überwiegend positiv sind. Unsere Redaktion kommt zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Creaspac zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung, was zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Creaspac-Aktie sowohl auf 50- als auch auf 200-Tage-Basis nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt. In Summe wird Creaspac also mit einem "Neutral"-Rating versehen.