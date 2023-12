Creaspac AB Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Creaspac wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral" bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher für Creaspac die Einstufung "Neutral".

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Creaspac untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden insbesondere positive Themen rund um Creaspac diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Creaspac führt zu einer Einstufung als "Neutral", ebenso der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Creaspac verläuft derzeit bei 95,95 SEK, während der Aktienkurs bei 96,9 SEK liegt, was einem Abstand von +0,99 Prozent entspricht. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Signal. Insgesamt lautet die Gesamteinschätzung daher "Neutral".