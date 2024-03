Crealogix-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Crealogix":

Crealogix schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Software auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,98 Prozentpunkte weniger ist als die im Mittel üblichen 1,98 %. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragseinstufung von "Schlecht".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Crealogix zeigt sich hier eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) wird die Aktie von Crealogix als überbewertet betrachtet. Das KGV liegt mit 1295,87 insgesamt 1352 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Software", der 89,22 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Crealogix wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Crealogix somit eine "Neutral"-Bewertung zugesprochen.