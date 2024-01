Crealogix Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Crealogix":

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Crealogix bei 59 CHF liegt, was einer Entfernung von +14,25 Prozent vom GD200 (51,64 CHF) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 56,14 CHF. Dies bedeutet, dass der Abstand zum Aktienkurs +5,09 Prozent beträgt, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Crealogix-Aktie als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, wodurch Crealogix auf dieser Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Crealogix als überbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1274,27, was insgesamt 1960 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Software" (61,87). Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Crealogix mit einer Rendite von 47,5 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 26 Prozent darüber liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Software"-Branche von 23,24 Prozent liegt Crealogix mit 24,26 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.